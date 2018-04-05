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Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль

Международная панорама
5 апреля, 16:25 дата обновления: 5 апреля, 17:01 UTC+3

Россиянка отметила, что очнулась более недели назад и чувствует себя лучше с каждым днем

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© EPA/LUKAS COCH

ТАСС, 5 апреля. Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад, отметив, что с каждым днем ей становится все лучше. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг от ее имени Скотленд-Ярдом.

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"Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем", - сказала она. Скрипаль назвала "сбивающим с толку" эпизод в английском городе Солсбери и попросила "уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи" в период выздоровления.

Скрипаль поблагодарила всех за проявленный интерес и направленные ей добрые пожелания.

"Мне нужно поблагодарить многих людей за свое выздоровление, особенно мне хотелось бы отметить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда я и мой отец оказались недееспособны. Кроме того, я бы хотела поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", - добавила она.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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