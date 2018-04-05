Спецслужбы стран ШОС будут взаимодействовать для обеспечения безопасности на ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) включит механизм взаимодействия спецслужб для обеспечения безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщили в исполкоме Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, объединяющей компетентные органы Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также двух новых членов ШОС - Индии и Пакистана.

"На территориях государств-членов ШОС членами Совета РАТС ШОС утвержден постоянно действующий механизм координации взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий, проводимых на территориях стран организации", - отметили в исполкоме РАТС ШОС.

Согласно этому механизму страна, где планируется проведение международного мероприятия, инициирует запуск такого механизма. Он включает в себя обширный комплекс совместных мер и действий компетентных органов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.