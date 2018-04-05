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Открывший стрельбу в университете в Турции мог быть связан с ФЕТО

Международная панорама
5 апреля, 16:40 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, апреля. /ТАСС

Ректор Университета Османгази Хасан Генен отметил, что расследование о связях подозреваемого с террористической организацией все еще продолжается

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АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции подозревают мужчину, открывшего стрельбу в университете в городе Эскишехир, в связях с "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Об этом, как сообщает газета Yeni Şafak, сообщил ректор Университета Османгази Хасан Генен, где было совершено нападение.

"Некоторые наши сотрудники обвиняли нападавшего в том, что он состоит в ФЕТО. Прокуратура завела уголовное дело в отношении него. Расследование о его связях с террористической организацией все еще продолжается", - сказал он.

По данным газеты, ранее в четверг в Университете Османгази один из его сотрудников открыл стрельбу по своим коллегам. В результате нападения погибли четыре человека.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и его реализации Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним запрещенную в Турции организацию ФЕТО.

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