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Reuters: проигравший кандидат в президенты Сьерра-Леоне намерен оспорить итоги выборов

Международная панорама
5 апреля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Кандидат от партии "Всенародный конгресс" Самура Камара обвинил организаторов выборов в многочисленных нарушениях закона в ходе голосования

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ТАСС, 5 апреля. Кандидат в президенты Сьерра-Леоне от правящей партии "Всенародный конгресс" Самура Камара отказался признать результаты состоявшегося 31 марта второго тура президентских выборов. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Я не признаю итоги голосования и буду добиваться их отмены в суде", - заявил Камара. Он обвинил организаторов выборов в многочисленных нарушениях закона в ходе голосования.

Первый тур президентских выборов в Сьерра-Леоне, состоявшийся 7 марта, не выявил явного лидера. Во втором туре, по данным избирательной комиссии, 53-летний Маада Био получил поддержку 51,8% избирателей, тогда как его соперник Самура Камара - 48,2%.

По конституции 1991 года, президент Сьерра-Леоне избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет и может быть переизбран еще на один срок. Он также возглавляет правительство, подписывает законы, обладает правом помилования и объявления войны.

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