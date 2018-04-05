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СМИ: разногласия между полевыми командирами задерживают вывод боевиков из Думы

Международная панорама
5 апреля, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По данным агентства SANA, колонна из 13 автобусов временно вернулась на пропускной пункт у лагеря Эль-Вафидин без боевиков

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

ТАСС, 5 апреля. Выполнение четвертого этапа соглашения по выводу формирований вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" из города Думы в Восточной Гуте задерживается из-за разногласий между ее полевыми командирами. Об этом сообщило в четверг агентство SANA. По его информации, колонна из 13 автобусов временно вернулась на пропускной пункт у лагеря Эль-Вафидин без боевиков и их родственников.

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Как уточнило агентство, срыва выполнения соглашения не произошло, автобусы вновь направятся в Думу, как только боевики договорятся между собой.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в среду из Думы было выведено 635 боевиков и членов их семей. Всего с начала недели Думу и ее окрестности покинуло свыше 2,5 тыс. боевиков и их родственников.

Как отмечает сирийская газета Al Watan, процесс эвакуации из Думы замедлился по сравнению с темпами вывода в предшествующие дни вооруженных формирований из пригородов Хараста, Эрбин, Замалька, Айн-Терма и Джаубар. По ее сведениям, часть боевиков готова пойти на соглашение о локальном примирении с властями, сложить оружие и прекратить вооруженную деятельность против правительства, воспользовавшись амнистией.

Имеется также группа непримиримых радикалов во главе с полевым командиром Абу Абдель Рахманом, который выступил против военно-политического руководства "Джейш аль-Ислам", давшего согласие на уход из Восточной Гуты.

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