МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ

ТАСС, 5 апреля. Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Как сообщается в заявлении британского ведомства, поступившем в ТАСС, девушка пока его не приняла.

"Мы рады, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, - говорится в заявлении. - Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Теперь она может решить, когда принять и принять ли это предложение. На сегодняшний день она этого не сделала".

В четверг Скотленд-Ярд распространил заявление от имени Юлии Скрипаль. "Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем", - указала она. Скрипаль назвала "сбивающим с толку" эпизод в Солсбери и попросила "уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи" в период выздоровления. 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.