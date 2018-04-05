Британское посольство заверило россиян в отсутствии проблем при посещении Великобритании

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Проверки в британских аэропортах не коснутся большинства приезжающих в королевство россиян. Об этом заявили в четверг в посольстве Великобритании в Москве.

"В ответ на вопросы, которые к нам поступают, мы хотели бы заверить жителей России, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет, - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook. - Мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное королевство с целью туризма, обучения или бизнеса".

"Дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих, - отметили в посольстве. - Великобритания по-прежнему приветствует дружеские отношения между нашими народами".

30 марта власти Великобритании, без предъявления оснований провели осмотр воздушного судна компании "Аэрофлот".

Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.