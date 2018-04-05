Лидер Азербайджана сообщил об отсутствии закрытых тем для обсуждений с президентом России

БАКУ, 5 апреля. /ТАСС/. Частые встречи и доверительные отношения, сложившиеся с президентом Владимиром Путиным, способствуют укреплению межгосударственных связей Азербайджана и России. Об этом заявил лидер республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Наши личные отношения с президентом Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития двусторонних отношений. Наши частые встречи, контакты в двустороннем формате, многостороннем формате способствуют укреплению наших двусторонних отношений, укреплению взаимопонимания", - сказал он. "Между нами, - добавил Алиев, - существуют очень доверительные отношения, у нас нет закрытых тем". "И если возникают какие-то вопросы, требующие нашего вмешательства, мы обязательно созваниваемся или встречаемся и регулируем шероховатости, которые допускает кто-то из подчиненных", - отметил президент Азербайджана.

По его словам, это является важнейшим фактором двусторонних отношений, который сыграл и играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве. "Думаю, что во многом благодаря нашим личным доверительным отношениям и общему пониманию важности наших стран друг для друга нам удалось вывести наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства, о котором заявляют и Россия, и Азербайджан", - подчеркнул Алиев.

Он отметил тесное взаимодействие Азербайджана и России по многим вопросам. "В экономической сфере у нас растет товарооборот, в транспортной сфере осуществляем совместные проекты, в энергетической. Огромный пласт - это гуманитарное сотрудничество", - сказал президент.

В связи с этим он напомнил, что в Азербайджане работает более 300 школ с обучением на русском языке, во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. Кроме того, действуют филиалы ведущих российских вузов - МГУ имени М. В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, "что также является важным фактором" двустороннего гуманитарного сотрудничества, сказал Алиев.