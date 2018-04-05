Актер Дуэйн Скала Джонсон не исключил возможность участия в президентских выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон не исключил возможность того, что он займется политикой и даже выдвинет свою кандидатуру на пост президента США. Об этом Джонсон заявил в четверг телеканалу Fox News.

"Я не исключал бы такого и считаю лестным, что многие люди выступают за это и открыто высказываются по этому поводу", - сказал актер, отвечая на вопрос, планирует ли он заняться политикой и баллотироваться в президенты США. "Для меня не пустой звук наша страна, американский народ, наши граждане и ценности нашей страны. Поэтому, конечно, я бы рассматривал такую возможность", - добавил он.

Джонсон заявил, что испытывает "огромное уважение к институту государственной службы". "Особенно к работе и должности президента Соединенных Штатов", - отметил актер, добавив, что, по его мнению, для подготовки к исполнению обязанностей главы государства "надо научиться как можно большему" числу вещей.

В мае 2017 года Джонсон привлек внимание СМИ заявлением в интервью журналу GQ, что подумывает побороться за пост президента США. Актер уточнил тогда, что такая идея все чаще приходит ему в голову с прошлого года. Во время президентской гонки 2016 года Джонсон не высказывал однозначно свои политические предпочтения, хотя его призывали сделать это и демократы, и республиканцы.

Многократный чемпион мира по рестлингу, Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как "Царь скорпионов" (The Scorpion King, 2002), "Геракл" (Hercules, 2014), "Широко шагая" (Walking Tall, 2004) и многих других. По версии журнала Forbes, за период с середины 2015 года по лето 2016 года он заработал $64,5 млн, заняв на тот период первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира.