Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые

Международная панорама
5 апреля, 18:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, апреля. /ТАСС

Поясняется, что такое решение принято, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приняла закон, в соответствии с которым высокомобильные десантные войска переименовываются в десантно-штурмовые. За соответствующий документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" проголосовали 236 депутатов при 226 необходимых.

Согласно пояснительной записке, такое решение принято, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ (высокомобильные десантные войска), которая также используется в РФ для названия российских воздушно-десантных войск.

Украина 21 ноября 2017 года впервые отметила День десантника. Как объяснили в Киеве, решение о переносе праздника со 2 августа, как в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ, связано с желанием отказаться от советского прошлого. Во время выступления по случаю Дня десантника президент Украины Петр Порошенко вручил первые темно-бордовые береты, которые сменили традиционные для "крылатой пехоты" голубые. Тогда же он анонсировал, что будет инициировать смену названия высокомобильных десантных войск на десантно-штурмовые войска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
6
Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые
7
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости