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Госдепартамент отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях

Международная панорама
5 апреля, 20:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Решение об ответных мерах будет приниматься после уточнения позиции властей США, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент отказался прокомментировать блокировку аккаунтов российских СМИ в Facebook, против которого резкий протест ранее выразил МИД РФ. Такой ответ дали корреспонденту ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы не собираемся давать никаких комментариев на сей счет", - сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента Ноэль Клэй.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ в Facebook и Instagram будет обсуждаться на межведомственном уровне. По ее словам, Москва намерена направить "соответствующие письма правозащитному сообществу, в ОБСЕ и другие профильные международные структуры". "Мы ожидаем официальной реакции на эту ситуацию и со стороны американских властей, мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии Госдепартамента", - добавила Захарова.

При этом она подчеркнула, что решение об ответных мерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции властей США. "Мы хотим понять, как представители Госдепартамента и других американских структур оценивают блокировку российских СМИ в американской социальной сети", - отметила дипломат.

Как сообщил ранее глава Facebook Марк Цукерберг, социальная сеть удалила более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся организацией "Агентство интернет- исследований", которую власти США обвинили в оказании влияния на президентские выборы в этой стране. По его версии, удаленные страницы и аккаунты "были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина". В данном конкретном случае "некоторые удаленные страницы принадлежали российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались "АИИ", написал Цукерберг, не уточнив, о каких СМИ идет речь.

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