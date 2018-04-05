Экс-президент Молдавии обвинил фонд Сороса в организации госпереворота в апреле 2009 года

КИШИНЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин обвинил Фонд Сороса (сеть благотворительных фондов, организаций и программ, учрежденных американским миллионером Джорджем Соросом - прим. ТАСС) в организации 7 апреля 2009 года беспорядков в Кишиневе, в ходе которых сторонники проевропейских партий разгромили и подожгли парламент и резиденцию главы государства. Об этом он заявил, выступая сегодня в парламенте по поводу очередной годовщины трагических событий.

"Седьмого апреля произошел государственный переворот, направленный против суверенитета и независимости Молдовы. [Беспорядки] седьмого апреля организовал Фонд Сороса", - сказал Воронин. Он также добавил, что "в событиях 7 апреля приняли участие более 200 спецназовцев из Румынии во главе с румынским послом".

Беспорядки, которые раскололи страну

В апреле 2009 года недовольная победой правящей Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) на парламентских выборах либеральная оппозиция устроила акции протеста в центре Кишинева. Они вылились в погромы парламента и резиденции президента, над которыми были вывешены флаги ЕС и соседней Румынии, а также лозунги, призывающие к объединению двух стран. Полиция по приказу экс-президента Воронина не применила оружие в отношении погромщиков, хотя в ходе столкновений ранения получили около трехсот сотрудников правоохранительных органов, которых забросали булыжниками, били и пытались поджечь. Силы правопорядка вытеснили протестующих из центра столицы только ночью, когда большая часть людей разошлась.

Эти события раскололи Молдавию - спустя девять лет отношение как политиков, так и общественности к ним неоднозначное. Как показали опросы, большинство населения страны считает их попыткой государственного переворота. Сначала сторонники входящих в правящую коалицию провозгласили погромы "революцией" и даже хотели установить ее участникам памятник, но потом отказались от этой идеи. Не дали четкой оценки апрельским событиям и несколько комиссий, которые создавали как депутаты, так и представители общественности.

Проевропейские власти провалились

Лидеры пришедшей к власти в 2009 году коалиции проевропейских партий, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя, пообещали добиться вступления в ЕС. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности власти к хищению из банков €1 млрд на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был арестован и осужден за коррупцию бывший премьер Владимир Филат, другие высокопоставленные чиновники.

Последние опросы показали, что подавляющее большинство населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию, хотя Молдавия и получила безвизовый въезд в ЕС, снизилось с 2010 года почти вдвое. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Игорь Додон, который осудил действия организаторов беспорядков в апреле 2009 года и выразил сожаление, что они так и не понесли наказание.