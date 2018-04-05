Немецкий суд выпустил Пучдемона на свободу под залог

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Суд в городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) постановил освободить экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог. Об этом говорится в обнародованном в четверг решении инстанции.

В документе отмечается, что Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна вынес постановление о взятии Пучдемона под арест с целью дальнейшей экстрадиции в Испанию, но приостановил его исполнение, разрешив экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в €75 тыс. Причем основанием для решения суда об аресте стало не подстрекательство к бунту, а обвинение в растрате государственных средств.

"Коллегия по уголовным делам Высшего земельного суда постановила взять Карлеса Пучдемона под стражу с целью его дальнейшей экстрадиции, но распорядилась освободить от заключения под залог", - отмечается в заявлении суда.

В инстанции подчеркнули, что считают невозможной выдачу политика Испании по статье "Подстрекательство к бунту". Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. Во вторник прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест политика с целью дальнейшей экстрадиции. Журнал Der Spiegel ранее сообщал, что кабмин Германии не будет блокировать высылку каталонского политика.