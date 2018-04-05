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Пентагон признает победу над ИГ, когда она не сможет совершать атаки на США и союзников

Международная панорама
5 апреля, 20:54 дата обновления: 5 апреля, 21:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, апреля. /ТАСС

Представитель Комитета начальников штабов ВС Кеннет Маккензи отметил, что присутствие США в Сирии будет скорректировано после разгрома ИГ

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ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сочтут полным разгромом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) такое положение дел, при котором ее члены не будут в состоянии совершать атаки против Вашингтона и его союзников. Об этом в четверг на брифинге в пресс-центре Пентагона сообщил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Когда мы говорим об ИГ, нам не следует думать исключительно о долине реки Евфрат - это глобальная проблема. Мы воспринимаем ИГ в глобальном масштабе, и в таком контексте остатки физического халифата представляют собой лишь одно из проявлений [группировки]", - отметил он.

По словам Маккензи, "слишком просто думать о победе лишь в Сирии". "Продолжая, хочу сказать, что мы сочтем за успех в борьбе против ИГ такое положение дел, при котором ИГ не сможет успешно проворачивать атаки против Соединенных Штатов на их территории или против наших союзников", - уточнил генерал, отвечая на вопрос журналиста о том, что именно Вашингтон считает победой над исламистами.

Позиция США по поводу присутствия американских вооруженных сил в Сирии по сути не изменилась после заявлений Белого дома, отметил Маккензи.

Ему был задан вопрос о том, какие изменения в подходе США к военному присутствию в Сирии подразумевают последние по времени заявления Белого дома. "Мы всегда так и думали: как только мы положим конец ИГ в Сирии, мы скорректируем наше присутствие там. Так что в этом отношении по сути ничего не изменилось", - пояснил он, добавив, что никаких временных рамок для вывода американских ВС из Сирии не установлено.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что с завершением боевой операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл. По его словам, США очень скоро уйдут из арабской страны.

Однако, согласно источникам американской телекомпании CNN, на состоявшемся на текущей неделе заседании Совета национальной безопасности при Белом доме выдвинутый на пост госсекретаря США Майкл Помпео и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высказались против вывода американских войск из Сирии.

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Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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