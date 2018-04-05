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Суд США приговорил к лишению свободы двух сторонников Эрдогана за участие в беспорядках

Международная панорама
5 апреля, 21:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, апреля. /ТАСС

Синан Нарин и Эйюп Йылдырым приговорены к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения за нападение на участников мирной демонстрации 16 мая

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ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия, на территории которого находится американская столица, приговорил в четверг к одному году лишения свободы двух сторонников президента Турции Тайипа Эрдогана за участие в беспорядках у резиденции турецкого посла в Вашингтоне в середине мая прошлого года. Об этом говорится в распространенном постановлении суда.

Имеющие двойное американо-турецкое гражданство Синан Нарин и Эйюп Йылдырым приговорены к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения за нападение на участников мирной демонстрации 16 мая. После освобождения из тюрьмы в течение трех лет они будут находится под надзором правоохранительных органов по решению суда. Осужденные, которые признали свою вину в декабре, были арестованы в июне прошлого года, при вынесении приговора им было зачтено время пребывания под стражей. Полицейские установили личности Нарина и Йылдырыма благодаря видеозаписи, на которой они избивали демонстрантов.

После инцидента 16 мая возле резиденции посла Турции в США, когда произошли столкновения между сторонниками и противниками турецких властей, прокуратура предъявила обвинение в адрес 19 человек, подозреваемых в участии в беспорядках. Кроме двух осужденных среди них были двое человек с гражданством Канады и Турции, а также 15 охранников Эрдогана, который во время инцидента находился в резиденции. Их обвиняли в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью, и им грозило до 15 лет тюремного заключения.

Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана. Законодатели потребовали привлечь виновных к ответственности. В результате столкновений пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. В начале сентября комитет Сената Конгресса США по ассигнованиям поддержал инициативу о запрете на поставки американскими властями оружия службе охраны президента Турции.

Однако уже в феврале минюст США снял обвинения с 11 подозреваемых. По информации газеты The Wall Street Journal, такие меры были приняты перед поездкой тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона в Турцию для налаживания двусторонних отношений.

Сам Эрдоган в октябре назвал США нецивилизованной страной из-за решения Вашингтона задержать сотрудников его охраны. Анкара выступала в поддержку телохранителей турецкого лидера, обвиняя полицию американской столицы в бездействии по отношению к демонстрантам, среди которых были сторонники Рабочей партии Курдистана. Деятельность этой организации запрещена как в Турции, так и в США.

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