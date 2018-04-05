Адвокат Пучдемона заявил, что пока неизвестно, когда его подзащитный выйдет из тюрьмы

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Один из адвокатов экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Тиль Дункель пока не знает, когда его подзащитный может выйти на свободу из тюрьмы Ноймюнстера после решения суда отпустить политика под залог в €75 тыс. Об этом юрист сообщил в четверг информагентству DPA. По словам Дункеля, сначала следует выполнить условия, которые поставили судьи.

"Мы очень рады за нашего подзащитного", - отмечается в заявлении адвокатов Пучдемона. "На неслыханном обвинении в "подстрекательстве к бунту" тем самым поставлена точка", - подчеркнули они.

Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна ранее в четверг вынес постановление о взятии Пучдемона под арест, но приостановил его исполнение, разрешив экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог. Причем основанием для решения суда об аресте стало не предъявляемое Пучдемону подстрекательство к бунту, а обвинение его в растрате государственных средств.

В инстанции подчеркнули, что считают невозможной выдачу политика Испании по статье "Подстрекательство к бунту". Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. Во вторник прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест политика с целью дальнейшей экстрадиции. Журнал Spiegel ранее сообщал, что кабмин Германии не будет блокировать высылку каталонского политика.