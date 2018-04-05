Белый дом подтвердил информацию о визите Меркель в США

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, но дата ее визита пока согласовывается. Об этом в четверг заместитель пресс-секретаря американского лидера Хоган Гидли сообщил журналистам, летевшим на борту номер один в штат Западная Вирджиния.

Он указал на "предстоящий визит" канцлера, однако подчеркнул, что его детали прорабатываются, пояснили сами журналисты из пресс-пула Белого дома. Трамп собирается принять участие в круглом столе по вопросам реформы сокращения налогов в Западной Вирджинии.

В четверг немецкая газета Bild сообщила, что Меркель намерена встретиться с Трампом 27 апреля в Вашингтоне. В предыдущий раз немецкий канцлер посещала США 17 марта 2017 года.