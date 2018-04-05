Пучдемон не имеет права покидать Германию без разрешения прокуратуры

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не имеет права покидать территорию Германии без разрешения немецкой прокуратуры, которая ведет его дело. Об этом сообщила в четверг представитель Высшего земельного суда Шлезвига-Гольштейна Фрауке Хольмер. Ее слова приводит газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Хольмер подчеркнула, что один раз в неделю Пучдемон обязан появляться в полиции Ноймюнстера. Кроме того, политик должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии. "В настоящий момент рассмотрение дела судом завершено", - сказала Хольмер. Теперь, по ее словам, прокуратура должна решить, будет ли она продолжать добиваться экстрадиции или прекратит дело. Если да, то обвинителям следует сделать акцент именно на доказательстве вины Пучдемона по статье "Растрата".

При этом представитель суда подчеркнула, что в том случае, если Пучдемон будет выдан Испании, то испанское следствие не сможет предъявить ему обвинение в "подстрекательстве к бунту", поскольку эта статья была отклонена немецким судом как основание для экстрадиции.

Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна ранее в четверг вынес постановление о взятии Пучдемона под арест, но приостановил его исполнение, разрешив экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в €75 тысяч. В инстанции подчеркнули, что считают невозможной выдачу политика Испании по статье "Подстрекательство к бунту". Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. Во вторник прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест политика с целью дальнейшей экстрадиции. Журнал Spiegel ранее сообщал, что кабмин Германии не будет блокировать высылку каталонского политика.