Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нидерланды призывают РФ сотрудничать в расследовании по делу Скрипаля

Международная панорама
5 апреля, 22:24 UTC+3 ООН ООН 5, апреля. /ТАСС

Постпред Нидерландов при ООН Карел Ван Остером отметил, что Амстердам поддерживает решение ОЗХО

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Нидерланды призывают Россию активно взаимодействовать со следствием по инциденту в Солсбери. Об этом заявил журналистам перед началом заседания СБ ООН, посвященному делу Скрипаля, постоянный представитель Нидерландов при Объединенных Нациях Карел Ван Остером.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

"Нидерланды полностью поддерживают расследование, проводимое Великобританией, и осуждают отвратительный акт в Солсбери. Мы поддерживаем расследование ОЗХО и призываем, чтобы Россия сотрудничала с этим расследованием", - сказал дипломат.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

На состоявшейся 4 апреля в Гааге внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО Россия, Иран и Китай предложили к рассмотрению проект, в котором предлагалось запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями Великобритании в отношении РФ по делу Скрипаля, а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия. Документ был заблокирован рядом государств, в то же время 23 страны (из 41, входящей в Исполнительный совет организации) отказались ассоциировать себя с их позицией и проголосовали за предложение РФ либо воздержались.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
Иран Китай Россия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
2
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Сбербанк отрицает угрозу для клиентов от троянца на Android, о котором заявила Dr.Web
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
Заседание СБ ООН по делу Скрипаля. Видеотрансляция
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости