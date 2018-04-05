Нидерланды призывают РФ сотрудничать в расследовании по делу Скрипаля

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Нидерланды призывают Россию активно взаимодействовать со следствием по инциденту в Солсбери. Об этом заявил журналистам перед началом заседания СБ ООН, посвященному делу Скрипаля, постоянный представитель Нидерландов при Объединенных Нациях Карел Ван Остером.

"Нидерланды полностью поддерживают расследование, проводимое Великобританией, и осуждают отвратительный акт в Солсбери. Мы поддерживаем расследование ОЗХО и призываем, чтобы Россия сотрудничала с этим расследованием", - сказал дипломат.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

На состоявшейся 4 апреля в Гааге внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО Россия, Иран и Китай предложили к рассмотрению проект, в котором предлагалось запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями Великобритании в отношении РФ по делу Скрипаля, а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия. Документ был заблокирован рядом государств, в то же время 23 страны (из 41, входящей в Исполнительный совет организации) отказались ассоциировать себя с их позицией и проголосовали за предложение РФ либо воздержались.