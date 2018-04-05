США по-прежнему считают, что вина за покушение на Скрипаля лежит на РФ

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Американское правительство продолжает твердо верить в то, что ответственность за попытку отравления в Великобритании бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, завербованного в свое время западными спецслужбами, несет Москва. Такую позицию выразила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном делу Скрипаля, заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри.

"Мы раньше уже заявили и вновь это делаем сегодня: наше твердое убеждение заключается в том, что Россия ответственна за нынешнюю атаку на британской земле с применением химического оружия", - сказала американский дипломат. Как она утверждала, "Россия либо преднамеренно применила это <...> оружие, либо не задекларировала и не обеспечила физическую защиту своих арсеналов данного отравляющего вещества нервно-паралитического действия".

"Мы решительно поддерживаем производимый в настоящее время Организацией по запрещению химического оружия независимый анализ (вещества, при помощи которого, по версии Лондона, был отравлен Скрипаль - прим. ТАСС), а также уголовное расследование обстоятельств применения химического оружия на его суверенной территории, осуществляемое Соединенным Королевством, и считаем, что виновные в данном нападении должны быть привлечены к ответственности", - отметила Карри.

С ее точки зрения, Россия в связи с происходящим предпринимает попытки использовать Совбез ООН для получения "политических выгод". "Это попытка посеять сомнения насчет атаки в Солсбери, используя такие фразы, как "коллективный психоз" и "пропагандистская война", приравнивая средства массовой информации к психотропным веществам, используемым для манипулирования общественностью", - полагает зампостпреда США при ООН.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, на взгляд британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других схожих мерах, после чего Москва сделала ответные шаги, выслав аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США и Канада затем приняли решение выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Россия в соответствии с дипломатическим принципом взаимности ответила таким же образом.