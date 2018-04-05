Постпред КНР при ООН: Китай призывает к объективному расследованию дела Скрипаля

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Китай призывает к проведению объективного и независимого расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России.

"Китай решительно выступает против использования химического оружия любой страной, организацией или отдельным лицом, - отметил он. - Те, кто применяет химическое оружие, должны быть привлечены к ответственности. Китай считает, что все вопросы необходимо решать в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Необходимо провести всеобъемлющее и независимое расследование".

"Китай призывает все заинтересованные страны следовать принципу взаимного уважения и равенства", - подчеркнул представитель КНР, призвав все стороны отказаться от использования риторики времен холодной войны.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.