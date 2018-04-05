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Постпред Франции про ООН: Париж участвует в работе следователей Британии по делу Скрипалей

Международная панорама
5 апреля, 23:49 UTC+3 ПАРИЖ 5, апреля. /ТАСС

Франсуа Делаттр заявил, что Франция готова оказать любую помощь Великобритании, если она потребуется

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ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Париж участвует в работе британских следователей по делу Скрипалей и готов оказать любую помощь. Об этом заявил в четверг на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Я хочу официально заявить, что Франция участвует в работе британских следователей. Мы готовы оказать всяческую помощь, если она потребуется", - сказал он.

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Франция, по его словам, "на самом высоком уровне выразила поддержку и солидарность правительству Великобритании". "И мы подтверждаем свою поддержку Соединенному Королевству", - указал он.

Кроме того, Делаттр поддержал позицию ОЗХО о направлении миссии технических экспертов в Великобританию. Постпред Франции при ООН высказался также за "технический" и "деполитизированный" подход. "Необходимо руководствоваться техническим и деполитизированным подходом в расследовании дела Скрипалей". - сказал он.

По словам Делаттра, "Франция никогда не позволит безнаказанно использовать химическое оружие". "Мы призываем Россию пролить свет на то, кто несет ответственность за нападение в Солсбери", - добавил он.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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