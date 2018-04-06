СМИ: суд в Бразилии выдал ордер на арест экс-президента страны Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал в четверг ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который ранее был признан виновным по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Globo.

Согласно документу, который был показан в эфире, Моро требует, чтобы бывший глава государства добровольно сдался полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) 6 апреля. В распоряжении об аресте говорится, что Лулу да Силву не следует заковывать в наручники.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.