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Германия намерена приобрести у США беспилотники "Тритон" на $2,5 млрд

Международная панорама
6 апреля, 9:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, апреля. /ТАСС

Дроны могут подниматься на высоту до 20 км, находясь в полете около 30 часов

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ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Германия намерена закупить у США четыре беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton, предназначенных для морского патрулирования, на общую сумму $2,5 млрд. Об этом сообщило в четверг Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона, подчеркнув, что Госдепартамент не возражает против поставок Берлину такого рода вооружений.

Как отмечается в распространенном заявлении, соответствующее уведомление направлено в Конгресс США. Помимо самих беспилотников, контрактом также предусмотрены поставки одного запасного двигателя, радаров, систем определения местонахождения и связи, необходимых запасных частей и оборудования, обучение операторов, оказание логистической поддержки.

Данная сделка "не приведет к изменению военного баланса в регионе" и "будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе", говорится в заявлении.

Разведывательный беспилотник "Тритон", имеющий в длину 14,5 метра, разработан корпорацией Northrop Grumman специально для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром.

Закон обязывает минобороны уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

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