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Постпред Британии при ООН: надо учесть пожелания Скрипаль по вопросу доступа дипломатов РФ

Международная панорама
6 апреля, 1:13 UTC+3 ООН ООН 6, апреля. /ТАСС

Ранее МИД Британии передал Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече

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ООН, 6 апреля. /ТАСС/. При рассмотрении запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль необходимо учитывать ее собственные пожелания. Об этом постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила в четверг на открытом заседании Совета Безопасности всемирной организации в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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"Я рада не только проинформировать Совет Безопасности о том, что Юлия Скрипаль может общаться и поправляется, но я также могу разъяснить то, о чем говорил российский посол [в Лондоне Александр Яковенко] в отношении консульского доступа. Мы получили запрос от российского консульства, мы передали его Юлии Скрипаль и ждем ее ответа. Таковы обязательства и международное право, к которым Соединенное Королевство относится со всей серьезностью. Но это также вопрос, касающийся собственных пожеланий госпожи Скрипаль, которые необходимо учитывать", - подчеркнула британский постпред.

В четверг министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление, в котором сообщило, что передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече, отметив, что она еще не приняла его.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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