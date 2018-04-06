Постпред Британии при ООН: надо учесть пожелания Скрипаль по вопросу доступа дипломатов РФ

ООН, 6 апреля. /ТАСС/. При рассмотрении запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль необходимо учитывать ее собственные пожелания. Об этом постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила в четверг на открытом заседании Совета Безопасности всемирной организации в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Я рада не только проинформировать Совет Безопасности о том, что Юлия Скрипаль может общаться и поправляется, но я также могу разъяснить то, о чем говорил российский посол [в Лондоне Александр Яковенко] в отношении консульского доступа. Мы получили запрос от российского консульства, мы передали его Юлии Скрипаль и ждем ее ответа. Таковы обязательства и международное право, к которым Соединенное Королевство относится со всей серьезностью. Но это также вопрос, касающийся собственных пожеланий госпожи Скрипаль, которые необходимо учитывать", - подчеркнула британский постпред.

В четверг министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление, в котором сообщило, что передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече, отметив, что она еще не приняла его.