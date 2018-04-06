СМИ: защита экс-президента Бразилии назвала выдачу ордера на его арест произволом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Защита экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы считает выдачу ордера на его арест произволом со стороны судебных властей. Соответствующее заявление сделал в четверг адвокат бывшего главы государства Кристиану Занин в интервью информационному интернет-порталу UOL.

"Они противоречат своему собственному решению от 24 [января], когда три судьи постановили, что ордер на арест может быть выдан только после полного завершения рассмотрения процесса во второй инстанции. Но наш срок еще не истек. Мы еще имеем право на подачу "апелляции на апелляцию", а также чрезвычайных исков в Высший суд Бразилии и Федеральный верховный суд", - заявил юрист.

Ранее большинство бразильских экспертов в области юриспруденции предсказывали, что ордер на арест Лулы да Силвы не может быть выдан до 10 апреля. Такого же мнения придерживались и сторонники экс-президента, которые уже наметили на ближайшие дни проведение нескольких манифестаций с его участием. Распоряжение судьи Сержиу Моро об аресте бывшего главы государства застало многих врасплох. По информации телеканала Globo, сам политик в ближайшие минуты проведет совещание с однопартийцами в здании профсоюза металлургов в Сан-Паулу.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля.