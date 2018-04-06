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Президент Мексики призвал Трампа не срываться на его народе из-за внутренних проблем США

Международная панорама
6 апреля, 2:34 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, апреля. /ТАСС

Энрике Пенья Ньето подчеркнул, что Мексика готова вести диалог с США "серьезно, добросовестно и конструктивно"

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МЕХИКО, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал своего коллегу из США Дональда Трампа не вымещать на мексиканцах свое раздражение из-за проблем во внутренней политике. Так лидер латиноамериканской страны в обнародованном в четверг видеообращении отреагировал на решение главы соседней страны разместить подразделения Национальной гвардии на общей границе.

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"Если ваши недавние заявления вызваны расстройством, связанным с вопросами внутренней политики, с вашими законами или Конгрессом, то займитесь ими, а не мексиканцами, - сказал Пенья Ньето, обращаясь к Трампу. - Мы не позволим, чтобы негативная риторика определяла наши действия". Он подчеркнул, что Мексика готова прийти к соглашениям с США и вести диалог "серьезно, добросовестно и конструктивно".

Трамп в среду подписал распоряжение о привлечении частей Нацгвардии к охране границы США с Мексикой, чтобы "остановить поток наркотиков, других контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также нелегальных иммигрантов".

Пресс-секретарь президента латиноамериканской страны Эдуардо Санчес в четверг сообщил, что правительство Мексики будет следить за этим процессом и по мере его развития определит, какие меры будут приняты "для того, чтобы продолжать заботиться о жизни и здоровье наших соотечественников, уважении национального суверенитета и достоинстве мексиканцев".

В прошлом аналогичные действия предпринимали предшественники Трампа. Джордж Буш - младший направил на охрану границы в 2006 году 6 тыс. гвардейцев, а Барак Обама, которого Трамп сменил в Белом доме, в 2010 году - 1,2 тыс.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике Буш, Джордж (младший)
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