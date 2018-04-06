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Панама отзывает посла из Венесуэлы и требует от нее отозвать своего

Международная панорама
6 апреля, 3:10 UTC+3

Ранее стало известно, что Венесуэла приостановила экономические отношения с Панамой

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ТАСС, 6 апреля. Панама отзывает своего посла в Венесуэле и требует от Боливарианской Республики сделать аналогичный шаг. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства иностранных дел этой страны.

Так она отреагировала на обнародованное ранее в тот же день решение правительства Венесуэлы приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с 46 юридическими и 22 физическими лицами из Панамы.

"Проанализировав принятые Венесуэлой меры, правительство Панамы считает, что речь идет о необоснованной политической реакции, выходящей за рамки международного права, ставшей местью за объявленные Панамой действия, - следует из документа. - Поэтому правительство Панамы решило отозвать своего посла Мигеля Мехию из Боливарианской Республики Венесуэла и требует от венесуэльского правительства отозвать Хорхе Дурана Сентено, своего посла, аккредитованного в Панаме".

Ранее в текущем году панамская Национальная комиссия по борьбе с отмыванием капиталов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения обнародовала список венесуэльцев, входящих в группу "высокого риска". По мнению властей республики, решение Венесуэлы о приостановке экономических и финансовых отношений с рядом ее граждан и компаний стало ответом на этот шаг.

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