В Бразилии заявили, что арест экс-президента возвращает к временам диктатуры

ТАСС, 6 апреля. Председатель левой Партии трудящихся Бразилии Глейзи Хоффман назвала ордер на арест экс-президента страны и своего соратника по партии Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003-2011) возвращением "к временам диктатуры". Соответствующее сообщение она опубликовала в пятницу в Twitter.

"Беспрецедентное насилие в истории нашей демократии. Судья, вооруженный ненавистью и злобой, без всяких доказательств выдает ордер на арест Лулы <...> Политическая тюрьма, которая повторяет времена диктатуры", - написала Хоффман.

В конце января Лула да Силва, обвиняемый в причастности к крупному коррупционному скандалу, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии разрешил поместить политика в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта. После этого суд выдал ордер на его арест, призвав добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции.