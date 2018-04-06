Венесуэла отзывает посла в Панаме для консультаций

ТАСС, 6 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в пятницу решение отозвать посла страны в Панаме для консультаций в ответ на отзыв Панамой своего посла в Боливарианской Республике. Об этом сообщил в Twitter вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами.

"В защиту священных интересов родины Боливара и народа Венесуэлы президент Николас Мадуро решил отозвать для консультаций нашего почтенного посла в Республике Панама Хорхе Дурана Сентено", - написал он.

En resguardo a los sagrados intereses de la PATRIA de BOLÍVAR y del pueblo venezolano, el Presidente @NicolasMaduro decidió llamar a consultas a nuestro digno embajador ante la República de Panamá, Capitán bolivariano Jorge Durán Centeno. — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 6 April 2018

В четверг министерство иностранных дел Панамы опубликовало заявление, в котором сообщило об отзыве своего посла в Каракасе и потребовало от Боливарианской Республики аналогичного шага. Такое решение было принято в связи с намерением венесуэльских властей приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с 46 юридическими и 22 физическими лицами из Панамы.