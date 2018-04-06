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Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области

Международная панорама
6 апреля, 6:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, апреля. /ТАСС

По данным издания, об этом сообщили представители британской разведки на специальном совещании

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© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Британская разведка утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом, как сообщила в пятницу газета The Times, представители британских разведывательных агентств проинформировали на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства.

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Как утверждает издание, цель этого совещания состояла в том, чтобы "убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва" и что "химическое вещество "Новичок" было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России".

Во вторник руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Газета также приводит слова Хамиша де Бреттон-Гордона - бывшего командующего экспедиционного корпуса, который именовался Объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком. По его утверждению, разведка Великобритании ясно указала на Россию и Шиханы.

По версии издания, на совещании для союзников Лондона, которое в итоге "привело к выдворению 150 российских дипломатов из 28 стран", утверждалось, что на объекте в Шиханах в последнее десятилетие проводились некие испытания, якобы подразумевающие использование отравляющих веществ для целенаправленных акций. Как утверждает Times, такой вывод следует из того, что "запасы, обнаруженные в Шиханах, были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя", а это в свою очередь якобы предполагает их применение для точечных атак.

При этом газета не указывает, откуда появились эти сведения, и называет Шиханы аналогом военной лаборатории в Портон-Дауне, находящейся в английском графстве Уилтшир неподалеку от города Солсбери, где произошел инцидент со Скрипалями.

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