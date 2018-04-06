Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Москва никогда не будет другом Вашингтона, однако она допускает возможность взаимодействия с Россией, когда это выгодно американской стороне. Об этом Хейли заявила в четверг в Университете Дьюка в Северной Каролине, запись ее выступления опубликована на канале учебного заведения в интернет-сервисе YouTube.

"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет, - сказала Хейли. - На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними [россиянами] работать".

"Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", - пояснила постпред США при ООН.

Следите за делами

Говоря о подходе администрации президента США Дональда Трампа к России, Хейли констатировала: "Всем нравится обращать внимание на слова. Я скажу вам - следите за делами". В связи с этим она напомнила о высылке российских дипломатов из США, поставках американской стороной оружия властям в Киеве, а также о ракетном ударе Вашингтона по военному аэродрому в Сирии в 2017 году.

Кроме того, Хейли упомянула о намерениях Вашингтона вложить значительные средства в американские вооруженные силы и наращивать поставки энергоносителей в другие страны. "Так что действующий президент делает против России больше, чем какой-либо другой президент со времен [Рональда] Рейгана, - подчеркнула Хейли. - Но, поскольку слова не те же самые, люди смотрят на это иначе".

"Вы также не видели итога того, что действующая администрация намерена сделать в отношении Россией, - сказала она. - Вы увидите, как это будет развиваться".

Встреча в День святого Валентина

Постпред США при ООН, говоря об отношениях США и РФ, добавила: "Где мы можем работать вместе, мы должны это делать". Она также сообщила: "Я встречалась с российским посланником. И мы согласились с тем, что должны найти какие-то точки соприкосновения".

"Мы встретились за обедом в День святого Валентина [в США отмечают 14 февраля - прим. ТАСС], представьте только, США и Россия обедают в День святого Валентина, - отметила Хейли. - Мы встретились за обедом и он сказал, что Россия хочет, чтобы отношения с США были лучше. А я сказала, что США хотели бы, чтобы отношения с Россией были лучше".

"Я сказала: "Объясните мне, как это можно сделать". А он ответил: "Мы не должны быть столь враждебны друг к другу, - припомнила Хейли. - И он даже сказал на Совете: "Она слишком много на нас кричит". Мой ответ на Совете был: "Прекратите давать мне основания кричать на вас".

"Вместе с тем, мы пришли к согласию по некоторым вопросам, - сообщила постпред США при ООН. - Мы пришли к согласию относительно того, что происходит в Афганистане и по поводу того, чтобы взаимодействовать на этом направлении. И мы договорились работать вместе относительно африканских стран и по тем проблемам, с которыми мы там сталкиваемся".

"Так что мы будем это делать, потому что в наших интересах найти какие-то точки соприкосновения. Но в наших интересах также выступать с осуждением в отношении них, если они делают что-то неправильно", - заключила Хейли.

Доверия нет

Говоря о перспективах начала новой холодной войны между Москвой и Вашингтоном, Хейли отметила: "Наши отношения с Россией зависят только от России. Если они решат выступать в роли позитивной силы и взаимодействовать с другими в международном сообществе, как обычные государства, то они увидят, что больше стран хотят с ними работать". "Если они продолжат делать такие вещи, как связываться с химическим оружием, вторгаться на Украину и создавать хаос в иных частях мира, вмешиваться в выборы, то, вы увидите, государства будут сторониться их", - утверждала она.

"Мы не хотим быть другом того, кому не можем верить. А сейчас между США и Россией нет доверия", - заключила постпред США при ООН.

Позиция США по делу Скрипаля

Хейли также увязывает действия американской стороны в связи с инцидентом в Солсбери с попытками Вашингтона удерживать лидирующую роль в мире.

Говоря о деле Скрипаля, в причастности к которому Вашингтон, как и Лондон, безосновательно обвиняет Россию, Хейли отметила, что "это был серьезный международный инцидент - атака на близкого друга США" с применением химического оружия. "Как нам следовало отреагировать? История учит нас, что когда США не удается играть лидирующую роль и не удается защищать наших друзей и наши ценности, мы страдаем и мир страдает", - сказала она.

"Когда Россия применила химическое оружие на территории страны, являющейся нашим союзником, мы приняли решение повести [другие государства] за собой", - сказала Хейли. Проявлением такого подхода она называла последовавшую высылку российских дипломатов из РФ.

Говоря об инциденте в Солсбери, Хейли отметила, что "это дело еще далеко не завершено, но решение США выступить в роли лидера уже позволило осуществить нечто очень важное". Под этим, как она пояснила, подразумевается высылка рядом стран дипломатов РФ.

"Лидерство США не обязательно должно предполагать применение военной силы, - добавила в связи с этим Хейли. - На самом деле, наиболее эффективно мы ведем других за собой, когда подаем пример. Когда мы признаем, что мы особое государство с особым посланием для мира".