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Южная Корея и КНДР обсудят 7 апреля создание горячей линии между лидерами двух стран

Международная панорама
6 апреля, 7:01 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 6, апреля. /ТАСС

Отмечается, что создание прямого канала связи "будет содействовать частым консультациям" Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

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СЕУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР обсудят на этой неделе техническую возможность установления прямой линии телефонной связи между лидерами двух стран Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского президента на брифинге для журналистов в Сеуле.

"Рабочие переговоры двух сторон с целью создания горячей линии пройдут в пункте Пханмунджом на межкорейской границе в субботу, 7 апреля", - сказал он. По словам представителя Голубого дома, создание прямого канала связи "будет содействовать частым консультациям" Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита - 27 апреля. К настоящему времени состоялось несколько раундов переговоров по его подготовке. Стороны, в частности, обсудили вопросы протокола, мер безопасности и освещения саммита журналистами.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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