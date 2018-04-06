Южная Корея и КНДР обсудят 7 апреля создание горячей линии между лидерами двух стран

СЕУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР обсудят на этой неделе техническую возможность установления прямой линии телефонной связи между лидерами двух стран Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского президента на брифинге для журналистов в Сеуле.

"Рабочие переговоры двух сторон с целью создания горячей линии пройдут в пункте Пханмунджом на межкорейской границе в субботу, 7 апреля", - сказал он. По словам представителя Голубого дома, создание прямого канала связи "будет содействовать частым консультациям" Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита - 27 апреля. К настоящему времени состоялось несколько раундов переговоров по его подготовке. Стороны, в частности, обсудили вопросы протокола, мер безопасности и освещения саммита журналистами.