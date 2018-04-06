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Токио выступает против совместного российско-британского расследования дела Скрипаля

Международная панорама
6 апреля, 8:20 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Япония считает достаточными усилия британской полиции и ОЗХО по расследованию инцидента

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ТОКИО, 6 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии не поддерживает предложение Москвы провести совместное российско-британское расследования инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, поскольку на данном этапе считает достаточными усилия, которые предпринимают в этом направлении британская полиция и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в пятницу заявил ТАСС сотрудник пресс-службы японского МИД, комментируя итоги голосования, состоявшегося по этой проблеме в Исполкоме ОЗХО.

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"Наша страна, - сказал он, - придает важное значение установлению истины. В настоящее время идет следствие силами британской полиции и анализы с участием специалистов ОЗХО. Мы возлагаем надежды на эти работы и на данном этапе не считаем нужным начинать новое расследование. Исходя из этого, мы проголосовали в Исполкоме ОЗХО против предложения России, считая, что оно не внесет вклада в раскрытие истины".

Голосование по совместному российско-иранско-китайскому проекту заявления по расследованию инцидента в Солсбери состоялось 4 марта, и этот документ не набрал необходимых двух третей голосов. Против высказались британцы и американцы, государства - члены ЕС, НАТО, американские союзники в Азии. За предложение провести совместное российско-британское расследование высказались 14 стран и 23 воздержались.

В Исполком ОЗХО входит 41 страна. Решения по вопросам по существу в нем должны приниматься двумя третями голосов. Проект резолюции предлагал запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями Великобритании в отношении РФ по делу Скрипаля, а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмджю предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию, как утверждает британская сторона, нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически это отвергает, указывая, что программ разработки вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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