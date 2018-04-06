Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители МИД РФ и Казахстана обсудили вопросы укрепления региональной безопасности

Международная панорама
6 апреля, 8:34 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, апреля. /ТАСС

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия двух стран во всех сферах межгосударственных отношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерства иностранных дел Казахстана и России провели 5 апреля политические консультации в Астане, где обсудили вопросы укрепления региональной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба МИД Казахстана.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев, российскую - заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

"Стороны детально обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Центральной Азии, взаимодействие в многосторонних объединениях, а также вопросы укрепления региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по итогам консультаций главы делегаций констатировали высокий уровень взаимодействия Казахстана и России во всех сферах межгосударственных отношений.

"Была отмечена важность проводимой министерствами иностранных дел двух стран работы по координации усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, укрепления интеграционных связей, региональной стабильности и безопасности", - пояснили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
4
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
5
Макгрегор начал раскрутку поединка против Нурмагомедова, напав на автобус с бойцами UFC
6
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости