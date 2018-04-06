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Представители Украины не принимают участие в заседании СМИД СНГ в Минске

Международная панорама
6 апреля, 9:41 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, апреля. /ТАСС

До последнего момента украинская сторона не сообщала об уровне представительства на мероприятии

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МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Представители Украины не будут присутствовать на очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое пройдет в пятницу в Минске. Об этом сообщили ТАСС в Исполнительном комитете СНГ.

"Представители Украины не подтвердили участие в заседании", - сказал собеседник агентства. До последнего момента украинская сторона не сообщала об уровне своего представительства.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. На встрече присутствуют главы внешнеполитических ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Азербайджан и Туркмению представляют заместители глав МИД, Молдавию - постпред страны при органах СНГ, также участвует председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Всего в повестке дня заседания тринадцать вопросов, охватывающих широкий спектр направлений взаимодействия в рамках СНГ.

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