Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы

Оглашение приговора впервые в истории страны прошло в прямом телевизионном эфире, несмотря на протесты защиты. Сама Пак Кын Хе отказалась присутствовать на финальном заседании суда. У ее адвокатов есть право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции.

Отсутствие твердых доказательств

Южнокорейские эксперты отмечают, что практически все обвинения против Пак Кын Хе строятся исключительно на показаниях ее бывшего личного секретаря Ан Чжон Бома и свидетельствах ряда других людей. Реальные вещественные доказательства существуют лишь по нескольким эпизодам, в частности, в отношении черного списка оппозиционных деятелей культуры и искусства, которым было отказано в государственной поддержке.

Тем не менее, приговор оказался более жестким, чем у экс-президента Южной Кореи Ро Дэ У, в отношении которого в свое время были выдвинуты куда более серьезные обвинения. Изначально суд приговорил его к 22 годам тюрьмы, затем смягчив приговор до 17 лет заключения.

История обвинений

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги по имени Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет последняя была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд крупных компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего. В начале 2017 года Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента.

В феврале 2018 года суд признал Чхве Сун Силь виновной по обвинениям в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении властью и приговорил к 20 годам тюрьмы. Она должна выплатить штраф в размере $16,6 млн.