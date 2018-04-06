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В Минске открылось заседание глав МИД СНГ

Международная панорама
6 апреля, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Российскую делегацию на саммите возглавляет Сергей Лавров

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МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ началось в пятницу в Минске, передает корреспондент ТАСС с места событий. Перед открытием встречи руководителей делегаций поприветствовали глава МИД Белоруссии Владимир Макей и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Российскую делегацию возглавляет руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

На встрече в столице Белоруссии министры обсудят международные и региональные проблемы, перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах. Всего в повестке дня значится 13 вопросов.

Ряд документов, одобренных по итогам заседания, будет вынесен на рассмотрение Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ в 2018 году.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Лебедев, Сергей Николаевич
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