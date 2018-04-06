В Исполком СНГ не поступали документы о выходе Украины из Содружества

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Украина не подавала в Исполнительный комитет СНГ документы о выходе из состава содружества. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

"Никаких документов по поводу выхода Украины из СНГ в Исполнительном комитете не имеется", - отметил он.

Гуминский уточнил, что Украина выборочно участвует в некоторых мероприятиях в рамках СНГ. "Взносы они (Киев - прим. ТАСС) не платят, участвуют лишь в отдельных мероприятиях, присылают ноты (в Исполком СНГ - прим. ТАСС) по тем или иным вопросам", - сказал первый зампред Исполкома. Он добавил, что в минской штаб-квартире содружества до последнего ожидали решения украинской стороны по поводу участия в заседании СМИД СНГ. "Постпред Украины вчера вечером проинформировала, что получила из МИД известие о том, что украинская сторона не участвует в заседании. Объяснений этому не имеется", - констатировал Гуминский. Депутат Рады от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук 14 марта сообщила, что МИД Украины намерен представить президенту страны Петру Порошенко предложения о выходе из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Позднее пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что цель Украины - выход из содружества. В Минске в пятницу проходит заседание СМИД СНГ, на котором обсуждают международные и региональные проблемы, перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах. Всего в повестке дня значится 13 вопросов.