DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары

ТАСС, 6 апреля. Две морские свинки, находившиеся в доме Сергея Скрипаля в Солсбери, погибли от обезвоживания, а черный персидский кот по кличке Нэш Ван Дрейк был найден "в состоянии сильного стресса" и усыплен британскими ветеринарами в отсутствие хозяев. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mail.

Как заявила ранее на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, российская сторона располагает достоверной информацией о том, что в доме Скрипалей в Солсбери находились домашние животные. "Мы проверяли эту информацию, - отметила дипломат. - Не видела, чтобы она была опубликована в СМИ, но у нас она есть. Есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные".

Британские ветеринары смогли, по данным издания, получить доступ в дом Скрипаля лишь через несколько дней после отравления. К тому времени морские свинки погибли от обезвоживания, а кот подвергся сильному стрессу в отсутствии хозяина. На этом основании один из ветеринаров принял решение усыпить домашнее животное, чтобы "облегчить его страдания" в соответствии с законом о благополучии животных от 2006 года. Кота затем доставили в химическую лабораторию "Портон-Даун", расположенную в нескольких километрах от города Солсберри, и там усыпили.

"Подобное решение, - как отметил официальный представитель британского правительства, - было принято в интересах животного".

Все животные затем были кремированы.