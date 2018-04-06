В правительстве Украины предлагают внести изменения в Договор о дружбе с РФ

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины может внести изменения в Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, очередной 10-летний срок действия которого истекает в апреле 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией можно откорректировать, отменив некоторые пункты", - сказала она в эфире "5 канала".

По словам вице-премьера, "есть различные механизмы, есть разные способы, которыми можно действовать, и сейчас, очевидно, и наши дипломаты, и юристы, они оценивают риски и возможности того, каким образом можно будет действовать". При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что судьба документа должна решиться осенью этого года, так как он должен быть либо продлен, либо денонсирован за шесть месяцев до срока его истечения.

Ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам заявила, что Украина просто не планирует продлевать договор.

"Мы не выступаем за [немедленный] разрыв договора, мы выступаем за то, чтобы не продлевать его действие на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", - сказала Зеркаль.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.