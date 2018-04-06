В Молдавии телеканал оштрафовали за показ послания президента РФ Федеральному собранию

КИШИНЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии оштрафовал ретранслирующий ОРТ молдавский телеканал Prime за показ ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщило в пятницу молдавское издание "Блокнот", члены совета усмотрели в этой телепередаче "признаки превосходства России по сравнению с другими странами" и назначили максимальный штраф за первое подобное нарушение в 70 тыс. лей ($4,2 тыс.).

В конце февраля КСТР оштрафовал на 50 тыс. лей (около $3 тыс.) телеканал РТР-Молдова за появление в его новостях сюжетов, произведенных каналом "Россия-1". Ранее также было оштрафовано общественное телевидение Гагаузской автономии "ТВ-Гагаузия". Это произошло после того, как глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что власти автономии не намерены подчиняться этому запрету и продолжат транслировать российские новости.

В конце 2017 года парламент Молдавии принял закон о борьбе с "иностранной пропагандой". Под запрет попали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия. Президент Молдавии Игорь Додон отказался утвердить его, о намерении не выполнять закон заявили власти Гагаузии. После этого, подпись под ним поставил спикер парламента Андриан Канду с разрешения Конституционного суда.

По социологическим опросам, большинство жителей Молдавии высказались против этого закона, с осуждением запрета выступили представители ОБСЕ и ЕС, других международных организаций. Госдума приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии", в котором призвала ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать оценку этому документу.