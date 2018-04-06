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СМИ: израильские военные открыли огонь по демонстрантам на границе сектора Газа

Международная панорама
6 апреля, 12:45 UTC+3 КАИР КАИР 6, апреля. /ТАСС

Сообщается, что четыре палестинца получили огнестрельные ранения

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© EPA-EFE/ATEF SAFADI

КАИР, 6 апреля. /ТАСС/. Израильские солдаты открыли огонь по группе палестинцев, вышедших в пятницу на акцию протеста в приграничных районах оккупированного сектора Газа. Об этом сообщает агентство Wafa.

По его данным, в результате начавшихся стычек четыре палестинца получили огнестрельные ранения восточнее населенного пункта Джабалия. Еще десятки арабских подростков, участвующих в манифестациях, получили отравления газом. В районах столкновений палестинцы поджигают автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившихся по линии границы. В управлении скорой помощи палестинского анклава объявили о введении чрезвычайного положения во всех бригадах, а также больницах и госпиталях сектора Газа.

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Тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием возвращения палестинских беженцев на родную землю. Демонстранты определили пять основных точек в восточной и южной части анклава, где пройдут наиболее мощные протестные выступления жителей оккупированного сектора.

На протяжении минувших нескольких дней палестинская молодежь перевезла в эти районы тысячи автомобильных покрышек. Предполагается, что они будут подожжены для создания "горящей стены" в непосредственной близости от границы. Ранее палестинцы применяли тактику горящих покрышек при возведении баррикад в населенных пунктах Газы для противодействия оккупационным войскам, однако, по свидетельству очевидцев, впервые такое количество использованных шин сконцентрировано в определенных точках близ границы с Израилем.

В пятницу утром в одном из госпиталей сектора скончался 30-летний житель Джабалии от ран, полученных в столкновениях с полицейскими в минувшую пятницу. Таким образом, по данным палестинского министерства здравоохранения, за прошедшую неделю число погибших арабов, участвовавших в протестных акциях, достигло 20 человек.

Со своей стороны израильские военные увеличивают присутствие в приграничных с сектором районах. Указывается, что в армейских подразделениях остается в силе приказ командования использовать максимально жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при "провокационных действиях" палестинцев и нарушении демонстрантами границы.

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