Кто станет новым президентом Черногории

Центральная избирательная комиссия Черногории опубликовала список кандидатов, допущенных до президентских выборов, 28 марта. Гражданам республики предстоит выбирать из семи кандидатов. При этом на мощную поддержку электората могут рассчитывать лишь двое.

Большой разрыв

Согласно данным опроса черногорского Центра демократии и прав человека (CEDEM), два безусловных фаворита гонки — кандидат от правящей Демократической партии социалистов (DPS), экс-президент и экс-премьер Мило Джуканович и надежда черногорской оппозиции, экс-депутат и бывший лидер партии "Позитивная Черногория" Младен Боянич.

Третья по популярности — Драгиня Вуксанович — депутат Социал-демократической партии Черногории и первая женщина — кандидат на пост президента в истории страны. Остальные кандидаты наберут не больше 3% голосов, если верить данным CEDEM.

Огромный разрыв в популярности кандидатов — следствие того, что Джуканович занимал ответственные государственные посты начиная с 1991 года, а Боянича поддержало сразу пять оппозиционных партий, которые в совокупности занимают в Скупщине (однопалатном парламенте республики) 33 кресла из 81.

Друг Брюсселя

Первых успехов на политическом поприще сын судьи и видного члена Лиги Коммунистов Черногории Радована Джукановича — Мило Джуканович — добился в возрасте 26 лет, вступив в центральный комитет Союза коммунистов Югославии, который на протяжении почти полувека возглавлял Иосип Броз Тито. В 1991 году Джуканович впервые стал премьер-министром, а в 1998-м — президентом. Правда, в ту пору Черногория еще не была независимой республикой и входила в состав Союзной Республики Югославии вместе с Сербией.

Джуканович становился премьер-министром еще шесть раз, а в ноябре 2016 года ушел в отставку. С 2000 года экономика Черногории продемонстрировала четырехкратный роста, а партия Джукановича работала над присоединением страны к Евросоюзу и вступлением страны в НАТО.

При этом заявления политика-ветерана в адрес России никак не способствовали улучшению отношений Москвы и Подгорицы. Так, в марте 2017 года экс-премьер обвинил Россию в "разрушительном влиянии" на ситуацию в регионе и заявил, что Москва угрожает "самому существованию Европейского союза".

В мае того же года действующему премьеру Черногории Душко Марковичу и Мило Джукановичу был запрещен въезд в РФ. Политиков внесли в санкционный список, введенный в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. А уже в июне Черногория официально стала 29-м членом НАТО.

Примечательно, что в одном из своих интервью Джуканович заявил: "Я никому ничего не должен — ни Западу, ни Востоку". Экс-премьер имел в виду США, ЕС и НАТО, с одной стороны, и Россию — с другой.

Друг России

Младена Боянича местные СМИ нередко называют просербским и пророссийским кандидатом. По крайней мере, самая крупная оппозиционная партия Черногории, поддержавшая Боянича, является ярым противником членства страны в НАТО и санкционной политики стран Запада в отношении России.

Сам Боянич неоднократно выступал в парламенте с резкой критикой в адрес НАТО и говорил, что вступление страны в военный блок может "поставить под угрозу стабильность в Черногории", а черногорцы никогда не должны забывать "жертв бомбардировок НАТО" 1999 года.

Показательно, что данные того же мартовского опроса CEDEM свидетельствуют о снижении поддержки НАТО среди черногорцев. Более того, доля противников членства в военном блоке (47%) впервые с лета 2017 года превысила долю сторонников (45%).

При этом черногорцы считают, что в наибольшей мере во внешней политике республика должна ориентироваться на ЕС (49,4%), затем на Россию (30,3%). США — на последнем месте (25%).

Как сообщает портал Balkan Insight, оппозиционные партии поддержали кандидатуру Боянича "в последний момент" и далеко не все по-настоящему хотят его победы. В то же время, по словам президента Общества русско-сербско-черногорской дружбы Любомира Радиновича, именно Боянич "хочет примирить две фракции черногорской политики — сторонников Запада и патриотов".

Александр Мосесов