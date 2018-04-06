Макрон в беседе с Путиным пожелал достичь вместе с РФ решения по Сирии

ПАРИЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным за продолжение диалога между Москвой и Парижем по Сирии с целью достижения согласованного решения по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом сообщили в Елисейском дворце в пятницу по итогам беседы двух лидеров.

Как отметили в пресс-службе французского президента, главы двух государств "обсуждали ситуацию в Сирии". "Он [Макрон] пожелал, чтобы регулярный и требовательный диалог между Францией и Россией позволил во время предстоящих двусторонних встреч продвинуться решающим образом к согласованному решению по Сирии", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, добавили в пресс-службе Макрона, французский лидер указал на необходимость скорейшей деэскалации боевых действий на сирийской территории. "Президент республики подчеркнул необходимость положить конец военной эксалации, отмечаемой в последние месяцы, чтобы позволить обеспечить защиту мирному населению, добиться внятного возобновления переговоров об инклюзивном политическом переходе и предотвратить любое повторное усиление ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") в регионе. Он [Макрон] призвал Россию полностью использовать свое влияние на сирийский режим в этом отношении", - указывается в заявлении.