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Макрон в беседе с Путиным пожелал достичь вместе с РФ решения по Сирии

Международная панорама
6 апреля, 13:39 UTC+3 ПАРИЖ 6, апреля. /ТАСС

Французский лидер указал на необходимость деэскалации боевых действий в стране

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ПАРИЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным за продолжение диалога между Москвой и Парижем по Сирии с целью достижения согласованного решения по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом сообщили в Елисейском дворце в пятницу по итогам беседы двух лидеров.

Как отметили в пресс-службе французского президента, главы двух государств "обсуждали ситуацию в Сирии". "Он [Макрон] пожелал, чтобы регулярный и требовательный диалог между Францией и Россией позволил во время предстоящих двусторонних встреч продвинуться решающим образом к согласованному решению по Сирии", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, добавили в пресс-службе Макрона, французский лидер указал на необходимость скорейшей деэскалации боевых действий на сирийской территории. "Президент республики подчеркнул необходимость положить конец военной эксалации, отмечаемой в последние месяцы, чтобы позволить обеспечить защиту мирному населению, добиться внятного возобновления переговоров об инклюзивном политическом переходе и предотвратить любое повторное усиление ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") в регионе. Он [Макрон] призвал Россию полностью использовать свое влияние на сирийский режим в этом отношении", - указывается в заявлении.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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