AFP: основатель французского "Нацфронта" Жан-Мари Ле Пен госпитализирован

ПАРИЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Французский политик, основатель и многолетний бессменный лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован на минувшей неделе с диагнозом грипп. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на источники в окружении политика.

Согласно этой информации, Ле Пен находится в одной из больниц Парижа уже "порядка восьми дней", а причиной госпитализации послужило заболевание гриппом. "Господин Ле Пен имел прививку, но в 89 лет грипп может быть опасным, так что были приняты все необходимые предосторожности", - пояснил советник политика Лорен де Сент Африк.

По его словам, острым респираторным заболеванием ветеран французской политики, по всей вероятности, заразился на встрече с читателями, посвященной выходу в продажу его книги мемуаров. В настоящий момент, заверил де Сент Африк, Жан-Мари Ле Пен "уже выздоравливает". "Он должен, немного отдохнув, возобновить свою работу к концу следующей недели", - отметил советник.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" с момента основания партии в 1972 году до 2011 года, когда он перешел на должность почетного председателя, а главой движения была избрана его дочь Марин Ле Пен. Позднее она начала политику смены имиджа партии в пользу более умеренной риторики, на фоне чего у нее произошел конфликт с отцом из-за его противоречивых высказываний в прессе, которые были сочтены слишком радикальными и некорректными. В результате Ле Пен был исключен из партии, а в марте этого года съезд "Нацфронта" окончательно упразднил и сохранявшийся за ним символический пост почетного председателя.

Сам Ле Пен, которому в июне должно исполниться 90 лет, продолжает активную общественную деятельность. В начале 2018 года вышла книга его мемуаров, а как минимум до 2019 года он останется депутатом Европейского парламента.