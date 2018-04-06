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ЕС расширил санкционный список по КНДР

Международная панорама
6 апреля, 14:33 дата обновления: 6 апреля, 14:52 UTC+3

Евросоюз в соответствии с резолюциями СБ ООН включил в черный список для КНДР 80 человек и 75 организаций

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ТАСС, 6 апреля. Евросоюз в пятницу расширил санкционный список в отношении КНДР, добавив в него одно физическое и 21 юридическое лицо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"Таким образом ЕС присоединился к новым мерам, принятым в отношении КНДР Советом Безопасности ООН, - указывается в заявлении. - Санкции наложены на КНДР в ответ на ее деятельность по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, что нарушает многочисленные резолюции СБ ООН".

В документе также отмечается, что ЕС в соответствии с резолюциями СБ ООН включил в черный список для КНДР 80 человек и 75 организаций, а в одностороннем порядке ввел ограничительные меры против 55 человек и девяти структур.

30 марта Комитет СБ ООН по КНДР внес в санкционный список 27 судов, 21 компанию и одного бизнесмена за контрабанду нефти и угля.

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