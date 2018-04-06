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СМИ: Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком Ноймюнстере

Международная панорама
6 апреля, 15:03 дата обновления: 6 апреля, 15:12 UTC+3

У стен тюрьмы политика встретили сторонники и журналисты

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БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вышел в пятницу из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер под залог в €75 тыс. Прямую трансляцию его выхода из пенитенциарного учреждения ведет телеканал NTV.

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Прямо у стен тюрьмы Пучдемона встретили многочисленные сторонники и журналисты. Выступая с заявлением для прессы, он поблагодарил всех за солидарность и поддержку, в том числе, на немецком языке. "Для Европы стыдно иметь политических заключенных", - утверждал экс-лидер Каталонии.

По его словам, "борьба затрагивает всех европейских граждан". "Настало время для диалога, а мы лишь получили репрессивный ответ [со стороны испанских властей], - сказал Пучдемон. - Пришло время заниматься политикой, нет оправданий".

Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в €75 тыс. Инстанция постановила, что выдача политика Испании по статье "Подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Экс-лидер автономии не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвига-Гольштейна, которая ведет дело. Один раз в неделю он обязан появляться в полиции Ноймюнстера, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.

Бывший глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

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