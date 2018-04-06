СМИ: Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком Ноймюнстере

По его словам, "борьба затрагивает всех европейских граждан". "Настало время для диалога, а мы лишь получили репрессивный ответ [со стороны испанских властей], - сказал Пучдемон. - Пришло время заниматься политикой, нет оправданий".

Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в €75 тыс. Инстанция постановила, что выдача политика Испании по статье "Подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Экс-лидер автономии не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвига-Гольштейна, которая ведет дело. Один раз в неделю он обязан появляться в полиции Ноймюнстера, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.

Бывший глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.