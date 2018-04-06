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Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

Международная панорама
6 апреля, 15:39 дата обновления: 6 апреля, 16:03 UTC+3

Как сообщили медики, бывший полковник ГРУ быстро выздоравливает

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© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля больше не расценивается врачами как критическое, он быстро выздоравливает. Об этом сообщается в пятницу на сайте Национальной службы здравоохранения Англии.

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"Он хорошо реагирует на лечение, быстро выздоравливает и больше не находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении медиков.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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