Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля больше не расценивается врачами как критическое, он быстро выздоравливает. Об этом сообщается в пятницу на сайте Национальной службы здравоохранения Англии.

"Он хорошо реагирует на лечение, быстро выздоравливает и больше не находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении медиков.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.