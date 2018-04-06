Украина в ближайшее время синхронизирует с США санкционный список против России

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны дополнить список российских физических и юридических лиц, против которых Киев ввел санкции, в соответствии с обновленным в пятницу черным списком минфина США.

"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", - написал он на странице в Facebook.

В пятницу минфин США объявил о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя новые ограничения, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины", поддержке президента Сирии Башара Асада, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.